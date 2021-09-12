У Росії літак L-410 впав в тайгу: загинули 4 людини

У Росії літак L-410 впав в тайгу: загинули 4 людини

Загинули двоє пасажирів і два члени екіпажу. Всього борту було 16 осіб.

В Іркутській області Росії літак L-410 впав в тайгу. На борту було 14 пасажирів і два члени екіпажу. Відомо про загибель 4 людей.

Про це повідомляє "ТАСС".

Загинули двоє пасажирів і два члени екіпажу. Ще одна пасажирка перебуває у важкому стані.

Літак виконував рейс Іркутськ-Казачинське. Він загорівся під час посадки, впав в тайгу і розлетівся. Кілька людей отримали травми. Деякі пасажири самостійно вибралися з салону літака, інших виносили на ношах.

Місце катастрофи потрапило на відео. У ньому видно, як рятувальники в темряві евакуюють постраждалих.

Серед можливих причин аварії розглядаються помилка екіпажу під час спроби сісти в тумані і відмова двигуна.

Раніше мешканка Івано-Франківська розповіла, як вона, повертаючись в Україну після відпочинку в Єгипті, через несправний літак одного з авіаперевізників, ледь не потрапила в авіакатастрофу.

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