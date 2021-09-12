В России самолет L-410 упал в тайгу: погибли 4 человека

В России самолет L-410 упал в тайгу: погибли 4 человека

Погибли два пассажира и два члена экипажа. Всего борту было 16 человек.

В Иркутской области России самолет L-410 упал в тайгу. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Известно о гибели 4 людей.

Об этом сообщает "ТАСС".

Погибли два пассажира и два члена экипажа. Еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.

Упавший самолет исполнял рейс Иркутск—Казачинск. Он загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы. Некоторые пассажиры самостоятельно выбрались из салона самолета, других выносили на носилках.

Место крушения попало на видео. В нем видно, как спасатели в темноте эвакуируют пострадавших.

Среди возможных причин аварии рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане и отказ двигателя.

Ранее жительница Ивано-Франковска рассказала, как она, возвращаясь в Украину после отдыха в Египте, из-за неисправного самолета одного из авиаперевозчиков, едва не попала в авиакатастрофу.

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