В России самолет L-410 упал в тайгу: погибли 4 человека

Погибли два пассажира и два члена экипажа. Всего борту было 16 человек.
В Иркутской области России самолет L-410 упал в тайгу. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Известно о гибели 4 людей.
Об этом сообщает "ТАСС".
Погибли два пассажира и два члена экипажа. Еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.
Упавший самолет исполнял рейс Иркутск—Казачинск. Он загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы. Некоторые пассажиры самостоятельно выбрались из салона самолета, других выносили на носилках.
Место крушения попало на видео. В нем видно, как спасатели в темноте эвакуируют пострадавших.
Среди возможных причин аварии рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане и отказ двигателя.
Ранее жительница Ивано-Франковска рассказала, как она, возвращаясь в Украину после отдыха в Египте, из-за неисправного самолета одного из авиаперевозчиков, едва не попала в авиакатастрофу.