В России четвертая авиакатастрофа за месяц: разбился бомбардировщик Су-24

Пилотам удалось катапультироваться, оба выжили.

В российской Перми разбился бомбардировщик Су-24 во время перелета к месту проведения планового ремонта. Причиной катастрофы стал отказ техники самолета, когда он выполнял тренировочный полет.

Об этом в пятницу сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военных, самолет был без боекомплекта и летел на плановый ремонт. Он упал в лесистой местности, в районе города Верещагино, в 95 км к западу от Перми. Пилоты не местные, они прилетели в регион на учебу. Самолет принадлежит Восточному военному округу.

Су-24 — советский фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Военный самолет приняли на вооружение в 1975 году, всего выпущено около 1400 таких самолетов.

Это уже третья авиакатастрофа в РФ за последний месяц.

Напомним:

18 августа в России, недалеко от города Астрахань. на территории полигона Ашулук разбился военный самолет МиГ-29 . Пилот погиб.

. Пилот погиб. 17 августа во Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В с тремя людьми на борту. Лайнер выполнял тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Кубинка". Все трое погибли.

с тремя людьми на борту. Лайнер выполнял тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Кубинка". Все трое погибли. 31 июля в Охотском море в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться.

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