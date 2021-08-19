В России разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб

Авария произошла во время выполнения планового полета.
В Российской Федерации в среду, 18 августа, неподалеку от города Астрахань на территории полигона Ашулук разбился военный самолет МиГ-29.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что в результате инцидента погиб пилот судна. По предварительным данным, МиГ-29 совершал тренировочный полет.
В Южном военном округе РФ рассказали, что полет выполнялся без боекомплекта. Авария произошла во время выполнения планового полета.
"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ", — говорится в сообщении.
В издании отмечают, что за последние годы произошло более десятка аварий истребителей МиГ-29 как в России, так и в других странах.
Ранее в Болгарии во время военных учений истребитель ВВС страны МиГ-29 упал в Черное море.