В России разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб

Авария произошла во время выполнения планового полета.

В Российской Федерации в среду, 18 августа, неподалеку от города Астрахань на территории полигона Ашулук разбился военный самолет МиГ-29.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в результате инцидента погиб пилот судна. По предварительным данным, МиГ-29 совершал тренировочный полет.

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В Южном военном округе РФ рассказали, что полет выполнялся без боекомплекта. Авария произошла во время выполнения планового полета.

"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ", — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что за последние годы произошло более десятка аварий истребителей МиГ-29 как в России, так и в других странах.

Ранее в Болгарии во время военных учений истребитель ВВС страны МиГ-29 упал в Черное море.

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