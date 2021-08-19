Астрологический прогноз на 19 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда может исполниться заветное желание, главное, точно понимать, что именно нужно получить в результате. От крупных финансовых операций лучше отказаться – велик риск убытков.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день пассивной энергетики.

Число дня: 3

Цвет дня: лазоревый, морской волны.

Камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: могут дать о себе знать хронические заболевания, лечить которые необходимо по назначенной лечащим врачом схеме.

Слова дня: выбор между духом и материей.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: один из самых лучших дней для заключения брака.

Мистика дня: приветствуются любые магические обряды, в которых используется очистительная сила воды.

Табу дня: нельзя бить посуду и проливать жидкость – это может стать плохой приметой, предвещающей переживания и одиночество.

Какие люди рождаются в этот день: появившиеся на свет в этот день, как правило, добры, милосердны и готовы прийти на помощь другим в любое время дня и ночи. Из них получаются гениальные врачи (прежде всего хирурги, священники, благотворители и меценаты).

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