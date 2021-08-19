Три знака, которым не стоит реагировать на чьи-то нелепые слова 

Очень конфликтный день, когда ссоры будут возникать буквально на ровном месте. Возможны провокации со стороны как незнакомых, так и близких людей, на которые желательно не реагировать – в противном случае можно встрять в конфликт с весьма неприятными последствиями. Не стоит также обижаться на чьи-то нелепые слова – скорее всего, сказавшие их люди не хотели никого задеть.

Сегодня, 19 августа, реагировать на чьи-то нелепые слова нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется принимать их близко к сердцу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – в силу своей вспыльчивости – как правило, реагируют на любые странные и нелепые замечания, которые даже теоретически могут отнести на свой счет. Если сегодня им не удастся сдержать себя, они могут попасть в смешную ситуацию, о которой еще долгое время будут вспоминать со смешанным чувством веселья и смущения. Избежать такого развития довольно просто: главное, не прислушиваться к тому, что говорят посторонние люди – скорее всего, они будут обсуждать темы, касающиеся только их.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, услышав чье-то нетактичное замечание, тут же решат, что оно адресовано им и – с большой долей вероятности – впадут в депрессивное состояние, как бывает всегда, когда им кажется, что кто-то хочет их обидеть или унизить, а случается такое достаточно часто – представители знака впечатлительные и мнительные люди. Совет, который могут дать им звезды – как сегодня, так и в любой другой день – звучит так: прежде чем обидеться, нужно убедиться в том, что тебя действительно хотели обидеть, а иначе только зря потратишь нервы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам необходимо быть особенно внимательными и осторожными по отношению к словам, которые они могут случайно услышать от других людей. Скорее всего, они будут адресованы совсем другому человеку, но представителям знака, которые пустятся во все тяжкие, уже не будет до этого дела – они устроят тому, кто, как они решили, хотел их оскорбить, веселую жизнь. Впоследствии, когда ошибка выяснится, им будет неудобно, но вернуть все обратно возможным не представится.

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