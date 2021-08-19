Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают преодолеть наши страхи
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 августа 2021 рассказывает, что Львам стоит задуматься над своими желаниями, а Скорпионам — обрести внутреннюю силу.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. В отношениях избавьтесь комплексов для дальнейшего развития. Действуйте активно на рабочем месте.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева мечей"
Ваш ум — ваше оружие. В любви время найти что-то интеллектуальное вас объединяет. В движении по карьерной лестнице вам поможет собранность.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях время попробовать что-то новое. На работе ожидайте очередных вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Время засучить рукава. В отношениях будет трудновато. На работе не фокусируйтесь только на деньгах.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка кубков"
Задумайтесь над своими желаниями. В отношениях не гонитесь за всеми целями сразу. В рабочих вопросах выбирайте один путь решения проблем.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка мечей"
Стоит отдохнуть. В любви не стоит ссориться. На работе лучше заметь отгул или отправляйтесь в отпуск.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к советам мудрого мужа. В отношениях раскройте ваше сердце шире. На работе научитесь слушать других.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Сила"
Найдите вашу внутреннюю силу. В любви стоит показать характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка жезлов"
Ищите опору в жизни. Отношения время вывести на новый уровень. В рабочих вызовах хорошее время для заключения сделок.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка кубков"
НЕ переливайте из пустого в порожнее. В отношениях будьте не только любовниками, но и друзьями. На работе найдите единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка кубков"
Хороший период для развития. Старайтесь большего в отношениях. Двигайте уверенно к своей цели на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Влюбленные"
Окунитесь в любовь. Попробуйте что-то горячее в сексе. Действуйте страстно на скучной работе.
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