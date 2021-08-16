Таропрогноз на 16-22 августа: что карты нам предвещают

Карты помогают понять, куда нам двигаться дальше.

Карты Таро, которые появились несколько веков назад, таят в себе немало тайн. Правда, они не появились, как думают многие эзотериков, в Древнем Египте. Их родина — средневековая Италия, где предком карт Таро была игра, которая похожа на современный бридж. Также для тогдашних людей карты Таро были своеобразной энциклопедией символов, где было много христианских и одновременно языческих аллюзий. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 16-22 августа — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Девятка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, силе и осознании. Также эта карта рассказывает о чувствах тревоги, ощущение слабости, построение защиты на всякий случай, воспоминания о прошлых неудачах, заботу о будущем, развитие силы через осознание, готовность ко всему, настойчивость, подозрительность к чужим действий.

Какой бы период жизни не подходил бы к завершению, эта карта показывает, что сейчас вы готовы двигаться дальше. Развивая свою внутреннюю силу, вы набрались мудрости и дошли до полного самосознания, но стали слишком осторожными из-за того, что не хотите печального опыта повторения прошлого. Мы все пережили тяжелые времена и теперь носим в душе болезненные раны.

Не стоит так сильно горевать о прошлом, вместо этого следует признать свои ошибки и получить выгоду от уроков, которые принесло вам жизнь. Будьте внимательны, осознайте свои раны, но не переходите в глухую защиту.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Рыцарь мечей"

Эта карта свидетельствует о самоуверенности, искренности, импульсивности, неосторожной критике, нетерпеливости, бестактности и собственных знаниях. Она рассказывает об анализе ситуации и отказ от чувств. Сейчас имел нужно направить всю вашу энергию на анализ сложившейся ситуации. Возможно, вам нужно оперативно разобраться с ситуацией, но поспешность избавит вас остроты восприятия и трезвости оценки ситуации. Вам будет казаться, что у вас хватает влияния и ума, чтобы заставить других выполнять ваши указания.

Сейчас у вас вряд ли составят хорошие отношения с окружающими. Ваши коллеги не поддержат ваши предложения или бросятся в новую авантюру, Не вняв вашим советам.

Сейчас вам нужна большая уверенность в себе, чтобы чаще выражать вашему мнению, смело встречать критику и не думать о том, как другие люди относятся к вашему делу. Будьте объективны сейчас. Вами будет руководить разум, а не чувства.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Пятерка мечей"

Эта карта повествует о завоевании, поражение, ненужной победе, признании границ своих возможностей, конфликте интересов. Эта карта сообщает о безнадежной ситуации, желание думать только о себе, ощущении поражения, враждебном отношении.

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Эта карта подсказывает, что следует осознать пределы собственных возможностей и понять, почему случаются поражения в вашей жизни. Сейчас нужно задуматься о собственной выгоде. Не стоит и врать самому себе.

Как бы там ни было, вы можете столкнуться с враждебным окружением и вступить в борьбу с неизвестным концом, которая позволит вам увидеть, что другие люди тоже ограничены в своих возможностях, как и вы.

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