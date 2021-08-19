Дуа Липа засветила грудь в вязаном мини-бикини

Певица устроила импровизированный фотосет.

Британская певица Дуа Липа любит будоражить воображение своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она позировала перед камерой в полупрозрачном платье.

Теперь же она опубликовала новые фотографии, на которых изображена в цветном вязаной мини-бикини. Одежда едва прикрыла пикантные места исполнительницы.

Дуа Липа в купальнике / instagram.com/dualipa

Однако, на снимке видно стройную фигуру звезды: подтянутый пресс, аппетитную грудь и длинные ножки. Фотографии были сделаны возле бассейна, во время отдыха исполнительницы.

Дуа Липа возле бассейна / instagram.com/dualipa

Хотя, это еще не слишком откровенный наряд певицы. Она любит носить одежду без нижнего белья и не стесняется демонстрировать прелести в целом.

Недавно Дуа Липа также устраивала фотосет. Тогда она позировала перед камерой в откровенном черном полупрозрачном наряде. На снимках 25-летняя исполнительница эротично засветила соски.

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