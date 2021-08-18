Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день мнительности и обид

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день мнительности и обид

Чрезмерная эмоциональность дня делает людей на редкость мнительными и обидчивыми.

Избавиться от навязчивых – и неприятных – чувств поможет внутреннее равновесие, которое необходимо удерживать всеми возможными способами, в противном случае негатив помешает полноценно жить и работать. Время также благоприятно для помощи другим людям: чем больше добрых дел будет сделано, тем лучше для всех.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 19 августа для Овнов

Не бойтесь сочувствовать людям, которые, на ваш взгляд, в этом нуждаются: такое отношение не станет свидетельством вашей слабости – напротив, оно продемонстрирует вашу моральную силу.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 19 августа для Тельцов

Вспышки гнева, которым вы будете подвержены в этот день, могут не только осложнить ваши отношения с окружающими вас людьми, но и негативно повлиять на ваше здоровье – говорят, от них страдает печень.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 19 августа для Близнецов

Прилив сил, позволяющий если не свернуть горы, то хотя бы выполнить запланированные на сегодня дела, почувствуют прежде всего те, кто сделает максимальное количество добрых дел – не стоит на них скупиться.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 19 августа для Раков

Испытывая жалость к себе, важно помнить: большому количеству людей, среди которых есть и ваши друзья, куда хуже, чем вам, – найдите возможность помочь им, и от вашего уныния не останется и следа.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 19 августа для Львов

Не стоит передавать другим людям слухи о ваших общих знакомых и уж тем более не сплетничайте сами – ваши слова обязательно передадут тем, кого они касаются, а вы наживете себе врагов в их лице.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 19 августа для Дев

Нежелательно делать что-либо из корыстных побуждений, даже для самих себя – и других – вы закамуфлируете свои действия соображениями выгоды – обмануть ни себя, ни окружающих вам все равно не удастся.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 19 августа для Весов

Сегодня у вас появится редкий шанс исправить совершенную недавно профессиональную ошибку – правда, с одним условием: вам придется сделать выводы из случившегося и впредь подобного не повторять.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 19 августа для Скорпионов

Кто-то из друзей может попросить вас о помощи, которая будет заключаться в необходимости внимательно выслушать и дать дельный совет – сделайте то, о чем вас просят, это ведь совсем несложно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 19 августа для Стрельцов

Доля самокритики не помешает даже такому самоуверенному человеку, как вы, вот только не стоит заходить в этом процессе слишком далеко: вполне достаточно признать ошибку и сделать из нее выводы.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 19 августа для Козерогов

Необходимость хотя бы на время забыть о материальном и вспомнить о духовном для таких практичных и твердо стоящих на ногах людей, как вы, возможно, будет делом непростым, но очень важным.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 19 августа для Водолеев

Помириться с близким человеком поможет подарок – возможно, скромный, но обязательно подобранный конкретно для него, с учетом его симпатий, увлечений и предпочтений.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 19 августа для Рыб

К раздражительности со стороны близких людей нужно отнестись с пониманием, поскольку она продиктована не внутренним состоянием, а влиянием Луны, а значит, скоро пройдет.

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