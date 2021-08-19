19 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Украине 19 августа празднует профессиональный праздник пчеловодов — День пасечника.

Какой сегодня день

В четверг, 19 августа, в мире отмечают Всемирный день гуманитарной помощи и Всемирный день фотографии. В Украине в этот день празднуют профессиональный праздник пчеловодов — День пасечника. В Афганистане отмечают День Независимости (1919), во Вьетнаме — День революции (1945), в Норвегии — День рождения кронпринцессы Метте-Марит, в США — День авиации.

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Памятные даты 19 августа

1943 — Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы.

1960 — осуществлен первый полет в космос живых существ.

1982 — осуществлен запуск космического корабля "Союз Т-7", в составе экипажа которого украинец — Леонид Попов.

1989 — приход святых Петра и Павла во Львове (настоятель — о. Владимир Ярема) первым в Украинской ССР вышел из подчинения Русской Православной Церкви и объявил себя частью УАПЦ.

Церковный праздник сегодня 19 августа

19 августа верующие и церковь чествуют Преображение Господне — описанное в Евангелиях таинственное преображение (преобразования), явление Божественного величия и славы Христа на горе Фавор.

В Украине — это одно из крупнейших земледельческих праздников. Его называли праздником урожая. Каждый из крестьян считал святой долг отнести в церковь на освящение овощи, фрукты, грибы, мед в сотах, хлеб — щедрые подарки природы. Смысл праздника заключается в событии явления преображенного Христа апостолам и в глубокой человеческой благодарности Богу за данные Им спелые плоды. Приходится на Успенский пост или Спасовку, однако в этот день разрешается употреблять рыбу, масло и вино.

В народе праздник Спаса имело светское значение, связанное с праздником урожая. Это дает основание считать, что его первоначальные корни уходят дохристианские верования. Ведь почти у всех древних народов существовали торжественные праздники урожая. Красноречивым свидетельством того, что Спас символизировал праздник урожая, который впоследствии использовало в своей обрядности христианство, есть обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и прочее.

Что нельзя делать в этот день

На второй Спас нельзя есть яблоки до освящения в церкви.

Нельзя выполнять тяжелые работы: заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, заниматься рукоделием, шить, стирать, убирать.

В этот день нельзя убивать или прогонять насекомых.

Нельзя купаться в водоемах.

Запрещены шумные вечеринки и застолья, распития алкогольных напитков, употребление мяса, молока, жирной и животной пищи.

Приметы на 19 августа

Хорошая антоновка к великому году.

Антоновка уродилась — в следующем году хлеб родит.

Пришел Спас — бери рукавицы про запас.

Спас — всему час.

Именины 19 августа

День ангела (именины) сегодня, 19 августа, празднуют: Архип, Макар, Михаил, Кристина, Нонна.

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