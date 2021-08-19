Церковный праздник 19 августа: Преображение Господне, или Яблочный Спас

На Яблочный Спас в храм несут фрукты — виноград, яблоки, и освящают их после утреннего богослужения

19 августа по православному календарю — большой церковный праздник Преображения Господня. Церковь вспоминает евангельские события на горе Фавор, когда Иисус Христос впервые явился ученикам в свете Божьего света (преобразился).

В народе сохранилась еще одно название этого праздника — Второй Спас или Яблочный Спас.

Когда Яблочный Спас

Вообще, Спаса три. Они символизируют начало, середину и завершение Успенского поста. Первый Спас (Медовый Спас) всегда празднуют 14 августа, Второй Спас (Яблочный) — 19 августа на Преображение, а Третий Спас (Ореховый) — 29 августа, после завершения Успенского поста.

Когда и зачем святить яблоки

Яблочный спас отмечается 19 августа, на Преображение. На Яблочный Спас в храм несут фрукты — виноград, яблоки, и освящают их после утреннего богослужения на водосвятном молебне.

Традиция освящать яблоки пришла к нам из древнего Иерусалима. Давно этот день в Иерусалиме была традиция приносить в храм виноград и освящать его. Освящение плодов — благодарность Богу за урожай и милость Его к людям, признание, что все на свете растет по воле Божией.

УНИАН

История праздника Преображения Господня

19 августа церковь вспоминает евангельские события на горе Фавор, когда Иисус Христос впервые явился ученикам в свете Божьего света — преобразился и показал, что Он — Сын Божий. Именно поэтому и название "Преображение Господне".

Событие произошло незадолго до крестной смерти Иисуса Христа. Он вместе с тремя учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — поднялся на большую гору Фавор помолиться.

Иисус так долго молился, что ученики уснули, а когда проснулись, то увидели, что тело Христа преобразилось — оно сияло, как солнце, одежда стала белой, как снег, и яркой, как свет. От такого света ученики едва не ослепли. А когда привыкли к невероятному сиянию, увидели, что возле Иисуса были пророк Моисей и пророк Илья, которые говорили с Христом и рассказывали о предстоящих страданиях Его — смерти на кресте, посое которых придет слава Божья — воскресение Христово.

Ученики мало что понимали в то время, но почувствовали невероятную радость! На радостях Петр крикнул: "Господи! Хорошо нам здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи (палатки): Тебе, Моисею и Илии". Вдруг над ними появилась светлое облако, из которого они услышали голос самого Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".

Ученики от страха попадали на землю и лежали, пока Иисус не коснулся их со словами: "Поднимитесь и не бойтесь". Ученики встали и увидели Иисуса снова в обычном виде. Когда Петр, Иоанн и Иаков вместе с Учителем возвращались к другим ученикам, Иисус повелел никому не говорить о преображении, пока Он не воскреснет из мертвых.

Духовный смысл праздника Преображения Господня

Духовный смысл праздника Преображения Господня — это сила искренней молитвы Богу. Когда человек постоянно искренне молится, не совершает зла и выполняет заповеди Божьи, он начинает преображаться, меняться к лучшему. Главное содержание жизни православной человека — это преображение, изменение, очищение души от грязи. Поэтому праздник Преображения Господня — особый день для каждого христианина.

Что делать и чего не делать на праздник Преображения

19 августа желательно исповедоваться и причаститься, а потом — освятить яблоки или другие плоды.

Успенский пост продолжается, но 19 августа разрешено есть рыбу.

Очень важно контролировать информационный поток, не ссориться, держаться подальше от негативных эмоций, событий.

Вспомнить, что именно Преображение — цель жизни православного человека. Пост дает возможность переосмыслить все. Понять, достаточно ли в нас любви, терпения и смирения, милосердия — даров Святого Духа. Полны ли мы ненависти и другой грязи? Если полны грязи, надо очиститься через искреннее раскаяние, исповедь и причастие.

Без веры в Бога и Его благодать преобразитися невозможно. Но если человек откроет сердце Богу, Он поможет измениться, почувствовать невероятное сияние в своем сердце. Как это почувствовали большие православные святые — Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний Печерский, Иов Почаевский и тому подобное. Они несли это сияние людям, помогали найти Бога в своем сердце и преобразитися.

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