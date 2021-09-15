В США стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку: что произошло

К счастью, никто не пострадал.
В США стелс-бомбардировщик США B-2 совершил аварийную посадку и получил повреждения. Инцидент произошел на базе ВВС Уайтмен, что в американском штате Миссури.
Об этом информирует телеканал Fox News.
"Бомбардировщик получил незначительные повреждения после посадки", — говорится в сообщении СМИ со ссылкой на заявление представителя Командования глобальных ударных сил ВВС США Дженнифер Грин.
По предварительной информации, у самолета произошел сбой в ходе выполнения учебной миссии.
К счастью, что никто не пострадал. Началось расследование обстоятельств инцидента.
Нортроп B-2 "Спирит" — американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman. Первый современный серийный тяжелый самолёт со схемой "летающее крыло". Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны (ПВО) и доставки обычного или ядерного оружия. Начало полётов с 1983 года, производство прекращено в 1999 году.
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