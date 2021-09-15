Гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют постичь истину.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 сентября 2021 рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать лидерские качества, а Скорпионам — двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Нужно работать. В отношениях тоже нужна работа. На работе добавьте рвение.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви найдите что-то общее для вас. На работе время начать новый проект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Ожидайте изменения. В отношениях может оказаться что-то новое. В движении по карьерной лестнице вас ожидают испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшается. В любви надейтесь на большее. На работе работайте на результат.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не гоните от себя потенциальных партнеров. На работе не тратьте свое время.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Стоит отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. На работе запланируйте отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите баланс в отношениях. В любви идите друг к другу. На работе ищите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйва. В любви ожидайте большего.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка жезлов"

Начните новый проект. В любви идите напролом. На работе отшлифуйте ваши умения и навыки.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте больше огня. В отношениях наслаждайтесь сексом. В движении по карьерной лестнице ожидайте новых испытаний.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Покажите внутренний огонь. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе добавьте профессионализма.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Маг"

Освойте свои чувства и ощущения. В любви сбалансируйте рациональное и эмоциональное. На работе проявите свои лидерские качества.

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