"ТИ — МОЖЕШ!" Як "BADOEV ID" перетворили рекламу на мотивацію

1 жовтня креативна агенція Badoev ID успішно запустила комунікаційну кампанію для Альфа-Банку!

ТИ — МОЖЕШ!

Кіноісторія, яка доцільно розкриває філософію та головний меседж Альфи "ТИ — МОЖЕШ!". Алан Бадоєв став автором і закадровим голосом стрічки, а Євген Філатов — написав музику. Це своєрідне послання від BADOEV ID: крізь призму кіноплівки режисер надихає не поспішати та спонукає відчути себе.

Правда в тому, що ми часто не усвідомлюємо, куди ідемо, сумніваємося у правильності рішень. Герої стрічки — мрійливі українці, які шукають власний шлях у ранковому ритмі міста: одні зустрічають початок дня в обіймах коханих, інші — мчать на скейті крізь залиті сонцем вулиці, назустріч новому. Саме в такому ритмі може народитися головна ідея життя.

Портрети нової України. Ще одним зарядом натхнення для Альфи став фотопроєкт Стефана Лісовського. Український фотограф відзняв серію портретів, що підносить індивідуальність та природність як фактор самореалізації. Сучасний світ та Альфа — дарують можливість впевнено прямувати до своєї мети.

Індекс щастя. І це тільки початок масштабного фотопроєкту. З метою підвищення національного "індексу щастя" агенція надихнула банк на флешмоб "Подаруй усмішку". Починаючи з 1 жовтня кожен зможе відправити свою усмішку на LED-екрани Києва, Харкова, Одеси або Дніпра і зробити чийсь день трішки кращим. Тисячі облич будуть усміхатися до перехожих із величезних екранів центральних локацій міст, зустрічати світанки та проводжати заходи сонця разом із близькими, друзями чи колегами.

День можливостей. 1 жовтня також знаменує новий етап в історії Київського метро: Банк дарує 1 мільйон безкоштовних квитків! Вагони метро приміряли на себе білий колір і новий лозунг Альфи "ТИ — МОЖЕШ!". Безкоштовні QR-квитки видаватимуть у касах на всіх станціях київського метро. Акція буде діяти упродовж усього дня і для багатьох стане поштовхом для нових звершень. Це маленький крок на шляху до великого початку. Альфа вірить, що надихне 1 мільйон українців на віру в те, що все можливо.

Крута колаборація двох сильних компаній стане символом цього року. Головний меседж — коли поряд сильний та надійний партнер, ТИ – МОЖЕШ! здійснити найамбітнішу мету.

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