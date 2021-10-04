"ТЫ — МОЖЕШЬ!" Как "BADOEV ID" превратили рекламу в мотивацию

Мир меняется. Сейчас как никогда нам нужна вера: в завтрашний день, в свои возможности, в то, что все получится. 1 октября знаменует новый этап. Этап изменений. Один из лидеров украинского рынка отвергает стереотипный образ: вместо того, чтобы убеждать, банк дает возможность почувствовать.

Сегодня Альфа-Банк — сильный и надежный партнер, который ценит индивидуальный ритм и верит, что каждому под силу осуществить свою мечту. Новая философия банка "ТЫ — МОЖЕШЬ!" нашла свой отклик в идеях креативного агентства "BADOEV ID". Короткометражный фильм, фотопроект Стефана Лисовского, социальные акции — ряд спецпроектов, к которым могут присоединиться миллионы украинцев.

ТЫ МОЖЕШЬ!

Киноистория, которая целесообразно раскрывает философию и главный месседж Альфы "ТЫ — МОЖЕШЬ!". Алан Бадоев стал автором и закадровым голосом ленты, а Евгений Филатов — написал музыку. Это своеобразное послание от BADOEV ID: сквозь призму кинопленки режиссер вдохновляет не спешить и побуждает почувствовать себя. Правда в том, что мы часто не осознаем, куда идем, сомневаемся в правильности решений. Герои ленты — мечтательные украинцы, которые ищут свой путь в утреннем ритме города: одни встречают начало дня в объятиях любимых, другие — мчатся на скейте через залитые солнцем улицы, навстречу новому. Именно в таком ритме может родиться главная идея жизни.

Портреты новой Украины. Еще одним зарядом вдохновения для Альфы стал фотопроект Стефана Лисовского. Украинский фотограф отснял серию портретов, которая преподносит индивидуальность и естественность как фактор самореализации. Современный мир и Альфа — дарят возможность уверенно идти к своей цели.

Индекс счастья. И это только начало масштабного фотопроекта. С целью повышения национального "индекса счастья" агентство вдохновило банк на флешмоб "Подари улыбку". Начиная с 1 октября? каждый сможет отправить свою улыбку на LED-экраны Киева, Харькова, Одессы или Днепра и сделать чей-то день немного лучшим. Тысячи лиц будут улыбаться прохожим с огромных экранов центральных локаций городов, встречать рассветы и провожать закаты вместе с близкими, друзьями или коллегами.

День возможностей. 1 октября также знаменует новый этап в истории Киевского метро: Банк дарит 1 миллион бесплатных билетов! Вагоны метро примерили на себя белый цвет и новый лозунг Альфы "ТЫ — МОЖЕШЬ!". Бесплатные QR-билеты будут выдавать в кассах на всех станциях киевского метро. Акция будет действовать в течение всего дня и для многих станет толчком для новых свершений. Это маленький шаг на пути к большому началу. Альфа верит, что вдохновит 1 миллион украинцев на веру в то, что все возможно.

Крутая коллаборация двух сильных компаний станет символом этого года. Главный месседж — когда рядом сильный и надежный партнер, ТЫ – МОЖЕШЬ! осуществить амбициозную цель.

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