Сексапільна Ірена Карпа показала повністю оголені груди

Зірка влаштувала відвертий фотосет.
Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа не соромиться свого тіла.
Так, у фотоблогу 40-річна знаменитість вирішила поділитися своїми літературними думками. А щоб привернути увагу до своєї творчості, зірка вирішила прикріпити свої відверті світлини.
На фото Ірена позує в сукні. Проте, вона її одягла таким чином, щоб було видно її пишний бюст. Пікантні місця письменниця приховала наліпками.
"Вирішила ділитися з вами час від часу своїми літературними прокрастинаціями. Заходить? Не знаю, чи опублікувати повну версію, а так ви побачили", - підписала фото Ірена.
Юзери звісно ж звернули увагу на написаний текст, але більше милувалися світлинами:
- Якщо ви хотіли, щоб ми прочитали текст, то обрали не ті фото. Вони розкішні.
- Тут все прекрасно: текст, фото, авторка
- Еротично й поетично!
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