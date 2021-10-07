Сексапільна Ірена Карпа показала повністю оголені груди

Зірка влаштувала відвертий фотосет.

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа не соромиться свого тіла.

Так, у фотоблогу 40-річна знаменитість вирішила поділитися своїми літературними думками. А щоб привернути увагу до своєї творчості, зірка вирішила прикріпити свої відверті світлини.

Ірена Карпа / instagram.com/qarpa

На фото Ірена позує в сукні. Проте, вона її одягла таким чином, щоб було видно її пишний бюст. Пікантні місця письменниця приховала наліпками.

Ірена Карпа / instagram.com/qarpa

"Вирішила ділитися з вами час від часу своїми літературними прокрастинаціями. Заходить? Не знаю, чи опублікувати повну версію, а так ви побачили", - підписала фото Ірена.

Юзери звісно ж звернули увагу на написаний текст, але більше милувалися світлинами:

Якщо ви хотіли, щоб ми прочитали текст, то обрали не ті фото. Вони розкішні.

Тут все прекрасно: текст, фото, авторка

Еротично й поетично!

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