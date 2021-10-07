Одеса серед лідерів за забрудненням повітря в Україні

Повітря забруднюють викиди від машин.

Одеса і Одеська область посідає третє місце у всеукраїнському рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям. Гірше тільки в Маріуполі і селі Кам'янському Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Vgorode з посиланням на засідання колегії Одеської обласної державної адміністрації.

Так, Одеська область увійшла до трійки лідерів з індексом 13,6. По Україні цей індекс становить 7,7.

Як зазначив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, це пов'язано з транспортним навантаженням і збільшенням потоку. Викиди від автотранспорту становлять 68% від загальної кількості забруднюючих речовин. Тільки вантажних автомобілів через Одесу за рік проходить 400 тисяч.

Також за останній рік кількість викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря через підприємства збільшилася на 10 тисяч тонн.

Причина збільшення потоку автомобілів в тому, що Одеса і прилеглі селища привабливі для туристів, які часто їдуть сюди саме на машинах. Тому і найбільша частина викидів потрапляє в повітря в період від травня до вересня. Низькоякісне паливо також псує екологію.

Вирішувати проблему хочуть за допомогою сучасних технологій найближчим часом. Яких саме - поки невідомо.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі неподалік ресторану "Поплавок" серед річки утворився острів.

Доктор біологічних наук Григорій Шматков пояснив, що утворення острова є ознакою екологічної небезпеки. До таких змін призвели люди та їхня безвідповідальність, оскільки поряд з новим острівцем – стоки міської дощової каналізації - це стимулює поширення рослин, які закріплюються на дні й доростають аж до самої поверхні. На утворення таких островів впливають каналізаційні викиди, які містять глину.

Як вимірюють якість повітря і де в Україні найгірша ситуація

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