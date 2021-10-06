На орбіті Землі вперше достигли плоди: що виростили астронавти NASA

На орбіті Землі вперше достигли плоди: що виростили астронавти NASA

На Міжнародній космічній станції дозріває перець чилі.

Американським астронавтам на МКС вдалося досягнути успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

Про це повідомили на офіційному сайті NASA.

В американському аерокосмічному агентстві нагадали, що квітки кущів перцю запилили ще на Землі, в центрі імені Джона Кеннеді. Під час експерименту на орбіті астронавти продовжили вирощування плодів.

Раніше астронавтка NASA Меган Макартур показала відео із поливом рослин.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021

Дослідники зауважили, що в космосі ріст плодів сповільнився і причину цього поки не з’ясовано. Також не всі квітки розвинулися у плоди, але астронавти очікують на перший врожай вже до кінця жовтня.

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Частину урожаю астронавти з’їдять у космосі, частину - повернуть на Землю для проведення досліджень.

Загалом цей експеримент дав розуміння того, як в умовах мікрогравітації в довгострокових місіях в космосі можна вирощувати овочі.

Нагадаємо, раніше марсохід NASA Perseverance добув перший зразок ґрунту з Червоної планети.

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