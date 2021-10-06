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На орбіті Землі вперше достигли плоди: що виростили астронавти NASA

На орбіті Землі вперше достигли плоди: що виростили астронавти NASA

Фото: nasa.gov

На Міжнародній космічній станції дозріває перець чилі.

Американським астронавтам на МКС вдалося досягнути успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі. 

Про це повідомили на офіційному сайті NASA. 

В американському аерокосмічному агентстві нагадали, що квітки кущів перцю запилили ще на Землі, в центрі імені Джона Кеннеді. Під час експерименту на орбіті астронавти продовжили вирощування плодів. 

Раніше астронавтка NASA Меган Макартур показала відео із поливом рослин.

Дослідники зауважили, що в космосі ріст плодів сповільнився і причину цього поки не з’ясовано. Також не всі квітки розвинулися у плоди, але астронавти очікують на перший врожай вже до кінця жовтня. 

Частину урожаю астронавти з’їдять у космосі, частину - повернуть на Землю для проведення досліджень.

Загалом цей експеримент дав розуміння того, як в умовах мікрогравітації в довгострокових місіях в космосі можна вирощувати овочі. 

Нагадаємо, раніше марсохід NASA Perseverance добув перший зразок ґрунту з Червоної планети.

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