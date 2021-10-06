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На орбите Земли впервые достигли плоды: что вырастили астронавты NASA

На орбите Земли впервые достигли плоды: что вырастили астронавты NASA

Фото: nasa.gov

На Международной космической станции созревает перец чили.

Американским астронавтам на МКС удалось достичь успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

Об этом сообщили на официальном сайте NASA.

В американском аэрокосмическом агентстве напомнили, что цветки кустов перца запилилы еще на Земле, в центре имени Джона Кеннеди. Во время эксперимента на орбите астронавты продолжили выращивания плодов.

Ранее астронавт NASA Меган Макартур показала видео с поливом растений.

Исследователи заметили, что в космосе рост плодов замедлился и причину этого пока не выяснили. Также не все цветки развились в плоды, но астронавты ожидают первый урожай уже до конца октября.

Часть урожая астронавты съедят в космосе, часть - вернут на Землю для проведения исследований.

В целом этот эксперимент дал понимание того, как в условиях микрогравитации в долгосрочных миссиях в космосе можно выращивать овощи.

Напомним, ранее марсоход NASA Perseverance добыл первый образец грунта с Красной планеты.

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