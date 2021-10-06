На орбите Земли впервые достигли плоды: что вырастили астронавты NASA

На Международной космической станции созревает перец чили.
Американским астронавтам на МКС удалось достичь успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.
Об этом сообщили на официальном сайте NASA.
В американском аэрокосмическом агентстве напомнили, что цветки кустов перца запилилы еще на Земле, в центре имени Джона Кеннеди. Во время эксперимента на орбите астронавты продолжили выращивания плодов.
Ранее астронавт NASA Меган Макартур показала видео с поливом растений.
I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA— Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021
Исследователи заметили, что в космосе рост плодов замедлился и причину этого пока не выяснили. Также не все цветки развились в плоды, но астронавты ожидают первый урожай уже до конца октября.
Часть урожая астронавты съедят в космосе, часть - вернут на Землю для проведения исследований.
В целом этот эксперимент дал понимание того, как в условиях микрогравитации в долгосрочных миссиях в космосе можно выращивать овощи.
Напомним, ранее марсоход NASA Perseverance добыл первый образец грунта с Красной планеты.