«Розміром із самицю бегемота»: британець виростив найважчий гарбуз у світі

Найважчий гарбуз у світі, Фото: ілюстративне / © Unsplash

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Традиційно восени починаються цікаві змагання фермерів — хто виростив найбільший і найважчий овоч. Стало відомо, що британський фермер виростив найважчий гарбуз у світі — він важить 1257,99 кг.

Про це пише The Telegraph.

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Британський садівник виростив найважчий гарбуз у світі

Британський дідусь став рекордсменом, адже виростив найважчого гарбуза у світі 2026 року. Ієн Патон досяг приголомшливого результату після того, як щодня присвячував догляду за велетенським плодом по шість годин. Гарбуз, який він виростив, важить 198 стоунів або ж майже 1258 кілограмів.

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Такий результат дався нелегко, адже напередодні Гелловіну умови для вирощування суттєво ускладнила літня спека. Утім, чоловік вважає свій успіх цілком закономірним, адже він виростив уже кілька найважчих гарбузів в історії.

Особливо тішить Ієна те, що він обігнав конкурентів зі США. Для 65-річного чоловіка із Лімінгтона, що в графстві Гемпшир, ця перемога стала особливою ще й тому, що це його перший сезон самостійної роботи. Цьогоріч він вирощував свій гарбуз без брата.

«Добре, що я досяг цього без брата, адже це вимагало величезного обсягу роботи. Це п’ять-шість годин праці щодня протягом двох місяців», — каже чоловік.

За його словами, головна таємниця гігантських розмірів полягає в кропіткій праці:

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«Значна частина роботи полягає в присипанні коренів землею, щоб утворювалося більше коренів — саме завдяки цьому гарбуз досягає таких розмірів. Він розростається приблизно на півтора фута (або 40 см) на добу в усіх напрямках, тож обсяг роботи швидко стає чималим».

Спільне захоплення братів Патонів рослинництвом триває пів століття. За цей час вони виростили п’ять із десяти найважчих гарбузів на планеті, здобули 10 титулів чемпіонів Європи та тричі виборювали світову першість.

Онуки неабияк зраділи, що їхній дідусь вкотре виграв змагання. Чоловік усвідомив надзвичайність свого врожаю, коли навантажувач «засяяв, ніби різдвяна ялинка, через надмірну вагу».

«Хтось погуглив і сказав, що він розміром із самицю бегемота», — додає Ієн.

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«Я виростив гарбузи, що посідають перше, друге та третє місця у світі. Це справді чудове відчуття».

Які овочі їсти восени

Нагадаємо, дієтологи назвали п’ять сезонних осінніх овочів, багатих на клітковину, вітаміни та мінерали. До списку найкорисніших продуктів увійшли: буряк, брюссельська капуста, а також солодка картопля.

Значною кількістю клітковини вирізняються мускатний та звичайний гарбузи. Вони забезпечують понад 100% добової потреби у вітаміні А, який також важливий для зору та імунітету. Крім того, мускатний гарбуз багатий на магній, необхідний для роботи м’язів, нервової системи та регуляції тиску. Усі ці овочі універсальні в приготуванні: їх запікають, додають до салатів, супів, соусів, випічки та гарнірів.

Фахівці також зазначають, що заморожені й консервовані овочі є зручною альтернативою свіжим. Для кращого засвоєння жиророзчинних вітамінів і каротиноїдів ці продукти рекомендують поєднувати з корисними жирами, наприклад, з оливковою олією або горіхами.

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