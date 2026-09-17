На Волині чоловік виростив гігантську картоплину: яка її вага

Картопля

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На Волині місцевий житель похвалився незвичайним урожаєм. Цього року йому вдалося виростити картоплину вагою 1 кг 244 грами.

Про це написав настоятель місцевого храму Олександр Черевко.

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Гігантський бульбоплід виростив Петро Георгійович.

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«Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай — це результат старання, терпіння і Божого благословення», — розповів настоятель місцевого храму Олександр Черевко.

Такий урожай став приводом поцікавитися й іншими городніми здобутками місцевих жителів: хтось цього року зібрав рекордну картоплю, а хтось може похвалитися гарбузами, помідорами чи іншими овочами.

Як ми писали, щоб морква виросла великою та солодкою, наприкінці літа варто зменшити полив і не зловживати азотними добривами. Натомість рослині потрібні калій і фосфор — вони сприяють формуванню коренеплодів. Для підживлення можна використати деревну золу.

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