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На Волині чоловік виростив гігантську картоплину: яка її вага
Чоловік виростив гігантську картоплину вагою понад кілограм на Волині.
На Волині місцевий житель похвалився незвичайним урожаєм. Цього року йому вдалося виростити картоплину вагою 1 кг 244 грами.
Про це написав настоятель місцевого храму Олександр Черевко.
Гігантський бульбоплід виростив Петро Георгійович.
«Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай — це результат старання, терпіння і Божого благословення», — розповів настоятель місцевого храму Олександр Черевко.
Такий урожай став приводом поцікавитися й іншими городніми здобутками місцевих жителів: хтось цього року зібрав рекордну картоплю, а хтось може похвалитися гарбузами, помідорами чи іншими овочами.
Як ми писали, щоб морква виросла великою та солодкою, наприкінці літа варто зменшити полив і не зловживати азотними добривами. Натомість рослині потрібні калій і фосфор — вони сприяють формуванню коренеплодів. Для підживлення можна використати деревну золу.