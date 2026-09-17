ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

На Волині чоловік виростив гігантську картоплину: яка її вага

Чоловік виростив гігантську картоплину вагою понад кілограм на Волині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Картопля

Картопля

На Волині місцевий житель похвалився незвичайним урожаєм. Цього року йому вдалося виростити картоплину вагою 1 кг 244 грами.

Про це написав настоятель місцевого храму Олександр Черевко.

Гігантський бульбоплід виростив Петро Георгійович.

«Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай — це результат старання, терпіння і Божого благословення», — розповів настоятель місцевого храму Олександр Черевко.

Такий урожай став приводом поцікавитися й іншими городніми здобутками місцевих жителів: хтось цього року зібрав рекордну картоплю, а хтось може похвалитися гарбузами, помідорами чи іншими овочами.

Як ми писали, щоб морква виросла великою та солодкою, наприкінці літа варто зменшити полив і не зловживати азотними добривами. Натомість рослині потрібні калій і фосфор — вони сприяють формуванню коренеплодів. Для підживлення можна використати деревну золу.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie