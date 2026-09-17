Молодіжна збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі відбору Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу оголосила склад на заключні матчі групового раунду відбору до Євро-2027 проти Туреччини та Хорватії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Реклама

Новий головний тренер "молодіжки" Дмитро Михайленко, який у липні замінив на посаді іспанця Унаї Мельгосу, викликав на прийдешні поєдинки 24-х гравців.

Реклама

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Назар Домчак ("Славія" Прага, Чехія), Денис Марченко ("Карпати" Львів), Владислав Крапивцов ("Жирона" Іспанія).

Захисники: Данило Малов ("Лехія" Гданськ, Польща), Микола Огарков ("Кудрівка" Кудрівка), Володимир Вілівальд ("Кривбас" Кривий Ріг), Кирило Дігтярь ("Металіст" Харків), Богдан Слюбик (ЛНЗ Черкаси), Денис Гришкевич ("Полісся" Житомир), Олексій Гусєв ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Олександр Сорока ("Гент" Бельгія), Максим Мельниченко ("Чорноморець" Одеса), Олег Федор ("Полісся" Житомир), Артур Шах ("Лехія" Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (ФК "Харків" Харків), Данііл Ващенко ("Епіцентр" Кам'янець-Подільський), Антон Глущенко ("Зоря" Луганськ), Антон Царенко ("Блаус-Вайс Лінц" Австрія), Геннадій Синчук ("Монреаль" Канада), Данило Кревсун ("Залоегерсег" Угорщина), Олексій Талпа ("Маккабі" Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко ("Земплін" Міхаловце, Словаччина).

Нападники: Дмитро Богданов ("Енергі" Котбус, Німеччина), Олександр Пищур ("Жирона" Іспанія).

Реклама

Номінально домашні матчі з Туреччиною та Хорватією українська "молодіжка" проведе 26 вересня та 2 жовтня відповідно в угорському місті Мішкольц на стадіоні DVTK. Обидві гри розпочнуться о 19:00 за київським часом.

Крім того, 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють товариський поєдинок проти Албанії. Він відбудеться в угорському місті Егер на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї й розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Наразі збірна України U-21 з 8 очками посідає третє місце у групі Н кваліфікації до Євро-2027. "Синьо-жовті" на три бали відстають від Туреччини і на п'ять — від Хорватії.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Реклама

Раніше повідомлялося, що Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй.

Новини партнерів