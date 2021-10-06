Тоня Матвієнко похизувалася стрункими ніжками під час відпочинку у Португалії

Тоня Матвієнко похизувалася стрункими ніжками під час відпочинку у Португалії

Артистка потішила фанів грайливим образом.

Українська співачка Тоня Матвієнко, разом з чоловіком Арсеном Мірзояном та їхньою донечкою Ніною вирушили у довгоочікувану відпустку.

Родина місцем для відпочинку обрала сонячну і теплу Португалію. Про свої мандри Тоня розповіла у Instagram. Артистка повідомила, що вони перебувають на Мадейрі. Там Тоня не втратила нагоди похизуватися гарною фігурою.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Матвієнко поділилася кадрами, на яких зображена у чорній мінісукні в квіти та яскраво-жовтих кросівках. Вбрання виконавиці добре підкреслило її стрункі ноги.

Окрім того артистка показала, як пустувала у хвилях моря разом з донечкою.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Фани зазначили, що Тоня має дуже гарний вигляд та побажали подружжю гарно провести відпустку та повернутися з новими силами.

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