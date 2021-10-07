"Історичний момент": ВООЗ схвалила першу в світі вакцину проти малярії

Ефективність вакцини становить лише 30%, однак вчені переконані, що препарат може запобігти смерті сотень тисяч дітей в Африці.

Всесвітня організація охорони здоров'я у середу, 6 жовтня, схвалила першу в світі вакцину проти малярії. Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав це рішення "історичним моментом".

Про це повідомляє The Guardian.

"Я почав свою кар'єру як дослідник малярії і мріяв про той день, коли у нас буде ефективна вакцина проти цієї давньої і жахливої хвороби. І сьогодні той день, історичний день. Сьогодні ВООЗ рекомендує широке використання першої в світі вакцини проти малярії", - висловився Гебреєсус під час брифінгу в Женеві.

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Чотири роки випробувань показали, що препарат запобігає 39% випадків малярії і 29% важких випадків інфекційної хвороби серед маленьких дітей в Африці. А проведене в серпні Лондонською школою гігієни і тропічної медицини (LSHTM) дослідження виявило, що вакцина разом із протималярійними препаратами скорочує кількість госпіталізацій або летальних випадків на 70%.

"Використання цієї вакцини на додаток до існуючих засобів профілактики малярії може рятувати десятки тисяч юних життів щороку", - сказав очільник ВООЗ.

Вакцину, відому як Mosquirix (RTS,S), в 1987 році почала розробляти компанія GlaxoSmithKline, пише The Associated Press. Від 2019 року під час досліджень щеплення цим препаратом отримали понад 800 тисяч дітей у Гані, Кенії і Малаві.

Вакцина Mosquirix має низку мінусів, зокрема її ефективність становить лише близько 30%, вона передбачає введення чотирьох доз, а захист зникає через кілька місяців. У щеплених також можуть проявитися рідкісні побічні ефекти, зокрема підвищення температури, яке, в деяких випадках, викликає тимчасові судоми.

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Попри це, вчені переконані, що препарат може мати серйозний вплив на малярію в Африці, де щорічно реєструється понад 200 мільйонів випадків захворювання і 400 тисяч смертей.

"Це недосконала вакцина, але вона все одно запобіжить смерть сотень тисяч дітей, - вказав директор Кембриджського інституту медичних досліджень Джуліан Рейнер. - Це величезний крок вперед".

"Для людей, які не живуть в країнах, де поширена малярія, скорочення на 30% може здатися не таким вже й значним. Але для людей, які живуть в цих районах, малярія - одна з головних проблем, - зауважила заввідділенням інфекційних захворювань Імперського коледжу Лондона Азра Гані. - Скорочення на 30% врятує безліч життів".

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