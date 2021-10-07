"Исторический момент": ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии

Эффективность вакцины составляет лишь 30%, однако ученые уверены, что препарат может предотвратить смерть сотен тысяч детей в Африке.

Всемирная организация здравоохранения в среду, 6 октября, одобрила первую в мире вакцину против малярии. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это решение "историческим моментом".

Об этом сообщает The Guardian.

"Я начал свою карьеру как исследователь малярии и мечтал о том дне, когда у нас будет эффективная вакцина против этой древней и ужасной болезни. И сегодня тот день, исторический день. Сегодня ВОЗ рекомендует широкое использование первой в мире вакцины против малярии", — высказался Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

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Четыре года испытаний показали, что препарат предотвращает 39% случаев малярии и 29% тяжелых случаев инфекционной болезни среди маленьких детей в Африке. А проведенное в августе Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) исследование обнаружило, что вакцина вместе с противомалярийными препаратами сокращает количество госпитализаций или летальных случаев на 70%.

"Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может спасать десятки тысяч юных жизней ежегодно", — сказал глава ВОЗ.

Вакцину, известную как Mosquirix (RTS,S), в 1987 году начала разрабатывать компания GlaxoSmithKline, пишет The Associated Press. С 2019 года в ходе исследований прививку этим препаратом получили более 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

Вакцина Mosquirix имеет ряд минусов, в частности ее эффективность составляет лишь около 30%, она предусматривает введение четырех доз, а защита исчезает через несколько месяцев. У привитых также могут проявиться редкие побочные эффекты, в частности повышение температуры, которое, в некоторых случаях, вызывает временные судороги.

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Несмотря на это, ученые убеждены, что препарат может оказать серьезное влияние на малярию в Африке, где ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев заболевания и 400 тысяч смертей.

"Это несовершенная вакцина, но она все равно предотвратит смерть сотен тысяч детей, — указал директор Кембриджского института медицинских исследований Джулиан Рейнер. — Это огромный шаг вперед".

"Для людей, которые не живут в странах, где распространена малярия, сокращение на 30% может показаться не таким уж значительным. Но для людей, которые живут в этих районах, малярия — одна из главных проблем, — заметила завотделением инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона Азра Гане. — Сокращение на 30% спасет множество жизней".

Где можно заразиться малярией и как от нее уберечься — читайте по ссылке.

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