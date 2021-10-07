Зеленский назначил послов в шести странах

Дипломат Оксана Драмарецкая, в частности, отныне будет представлять Украину в четырех странах Центральной Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 октября, назначил чрезвычайных и полномочных послов в Руанде, Панаме, Белизе, Гватемале, Коста-Рике и Камеруне.

Соответствующие указы №516/2021 — №521/2021 обнародованы на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что в Республике Руанда Украину будет представлять Андрей Праведник, который по совместительству является чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кения.

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Между тем Оксана Драмарецкая, чрезвычайный и полномочный посол в Мексиканских Соединенных Штатах, теперь по совместительству будет возглавлять дипмиссию в Республике Панама, Белизе, Коста-Рике и Республике Гватемала.

Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Камерун Зеленский назначил Валерия Кирдоду, который по совместительству представляет Украину в Федеративной Республике Нигерия.

Тем временем группа американских сенаторов призывает Джо Байдена выслать из США 300 российских дипломатов.

Новости мира: американские сенаторы призвали Байдена выслать из США 300 российских дипломатов

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