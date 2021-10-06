Из США планируют "попросить" 300 российских дипломатов

Таким образом хотят выровнять количество представителей между государствами

Выслать из Соединенных штатов триста российских дипломатов — призвала Джо Байдена группа американских сенаторов.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Новости мира: американские сенаторы призвали Байдена выслать из США 300 российских дипломатов

Они выяснили, что в посольстве России в Вашингтоне работает 400 человек. А в посольстве США в Москве — только сто. Поэтому сенаторы просят президента выровнять эти цифры.

Сначала предлагают попросить Кремль уменьшить штат своей посольства. А если там не согласятся — выслать часть российских дипломатов, чтобы представительство стало пропорциональным.

Два месяца назад Москва запретила посольствам других стран нанимать на работу россиян. Поэтому с посольства США освободили две сотни людей.

А недавно служба безопасности Украины задержала в Киеве пятерых граждан Беларуси, в частности, среди них — волонтеры. Впоследствии двух задержанных отпустили.

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