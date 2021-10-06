Из США планируют "попросить" 300 российских дипломатов

Таким образом хотят выровнять количество представителей между государствами
Выслать из Соединенных штатов триста российских дипломатов — призвала Джо Байдена группа американских сенаторов.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Они выяснили, что в посольстве России в Вашингтоне работает 400 человек. А в посольстве США в Москве — только сто. Поэтому сенаторы просят президента выровнять эти цифры.
Сначала предлагают попросить Кремль уменьшить штат своей посольства. А если там не согласятся — выслать часть российских дипломатов, чтобы представительство стало пропорциональным.
Два месяца назад Москва запретила посольствам других стран нанимать на работу россиян. Поэтому с посольства США освободили две сотни людей.
А недавно служба безопасности Украины задержала в Киеве пятерых граждан Беларуси, в частности, среди них — волонтеры. Впоследствии двух задержанных отпустили.