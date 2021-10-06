Полякова за свои деньги взялась чинить крышу себе и соседям рядом

Полякова за свои деньги взялась чинить крышу себе и соседям рядом

Артистка вынуждена делать ремонт в своей квартире.

Украинская певица Оля Полякова еще в начале года рассказывала, как в ее квартире по улице Институтской в Киеве, испортился новый ремонт.

А все потому, что в апартаментах протекала крыша. Бесконечные обращения в ЖЭК успехом не увенчались, поэтому артистка взяла все в свои руки. В сторис своей страницы в Instagram Полякова запостила видео, на котором изображен огромный кран во дворе дома.

"Это кран, который, наконец-то, чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру, пока здесь проходит ремонт. Это крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Я сейчас делаю ремонт на крыше", — сообщила исполнительница.

Кроме того, Полякова также взялась починить крышу и в соседних трех подъездах.

"Послушала ваши советы, что стоит все взять в свои руки и сделать за свой счет и делаю за свой счет. Разруха у меня здесь сейчас повсюду. Потому что потолки пришлось менять, потому что все прогнило", — поделилась певица.

Ранее артистка рассказывала, что крыша в ее квартире протекала каждую весну. А в этом году обвалился потолок.

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