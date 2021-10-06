MamaRika через два месяца после родов дала концерт

MamaRika через два месяца после родов дала концерт

Звезда выступала в Киеве.

Украинская певица MamaRika не может долго сидеть дома и не радовать фанатов своим творчеством.

Артистка через два месяца после родов вышла на сцену. MamaRika дала свой сольный концерт в Киеве.

MamaRika выступила в Киеве / instagram.com/mamarika_official

"С моей памяти никогда не исчезнут ваши горящие глаза и песни в унисон в тот вечер! Это было очень душевно!" — эмоционально рассказала артистка.

MamaRika выступила в Киеве / instagram.com/mamarika_official

К слову, оставить в Одессе своего маленького Давида звезда не смогла, к тому же она его кормит грудью. Поэтому в Киев артистка приехала вместе с сыном и мужем, Сергеем Середой.

"Я пережила такой трэш с молокоотсосами в машинах и Сергеичем с ребенком на руках почти сутки. Доказано, что кормящая мама двухмесячного сына, может гастролировать", — поделилась знаменитость.

MamaRika выступила в Киеве / instagram.com/mamarika_official

Кстати, MamaRika говорит, что наконец-то вернулась в шоу-бизнес. Поэтому она и в дальнейшем будет устраивать концерты для своих фанатов

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