MamaRika через два місяці після пологів дала концерт

MamaRika через два місяці після пологів дала концерт

Зірка виступала в Києві.

Українська співачка MamaRika не може довго сидіти вдома та не тішити фанів своєю творчістю.

Так, артистка через два місяці після пологів вийшла на сцену. MamaRika дала свій сольний концерт в Києві.

MamaRika виступила в Києві / instagram.com/mamarika_official

"З моєї пам'яті ніколи не зникнуть ваші палаючі очі та пісні в унісон того вечора! Це було дуже душевно!" - емоційно розповіла артистка.

MamaRika виступила в Києві / instagram.com/mamarika_official

До слова, залишити в Одесі свого маленького Давида зірка не змогла, до того ж вона його годує грудьми. Тому до Києва артистка приїхала разом з сином та чоловіком, Сергієм Середою.

"Я пережила такий треш із молоковідсмоктувачами в машинах та Сєргєічем з дитиною на руках майже добу. Доведено, що мама, яка годує двомісячного сина, може гастролювати", - поділилась знаменитість.

MamaRika виступила в Києві / instagram.com/mamarika_official

До речі, MamaRika говорить, що нарешті повернулась до шоубізнесу. Тому вона й надалі буде влаштовувати концерти для своїх фанів

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