Із США планують "попросити" 300 російських дипломатів

Таким чином хочуть вирівняти кількість представників між державами
Вислати зі Сполучених штатів триста російських дипломатів – закликала Джо Байдена група американських сенаторів.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Вони з’ясували, що в посольстві Росії у Вашингтоні працює 400 людей. А в посольстві США у Москві – лише сто. Тож сенатори просять президента вирівняти ці цифри.
Спочатку пропонують попросити Кремль зменшити штат своєї амбасади. А якщо там не погодяться – вислати частину російських дипломатів, щоб представництво стало пропорційним.
Два місяці тому Москва заборонила посольствам інших країн наймати на роботу росіян. Через це з амбасади США звільнили дві сотні людей.
А нещодавно служба безпеки України затримала в Києві пʼятьох громадян Білорусі, зокрема, серед них - волонтери. Згодом двох затриманих відпустили.