Із США планують "попросити" 300 російських дипломатів

Таким чином хочуть вирівняти кількість представників між державами

Вислати зі Сполучених штатів триста російських дипломатів – закликала Джо Байдена група американських сенаторів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Новини світу: американські сенатори закликали Байдена вислати з США 300 російських дипломатів

Вони з’ясували, що в посольстві Росії у Вашингтоні працює 400 людей. А в посольстві США у Москві – лише сто. Тож сенатори просять президента вирівняти ці цифри.

Спочатку пропонують попросити Кремль зменшити штат своєї амбасади. А якщо там не погодяться – вислати частину російських дипломатів, щоб представництво стало пропорційним.

Два місяці тому Москва заборонила посольствам інших країн наймати на роботу росіян. Через це з амбасади США звільнили дві сотні людей.

А нещодавно служба безпеки України затримала в Києві пʼятьох громадян Білорусі, зокрема, серед них - волонтери. Згодом двох затриманих відпустили.

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