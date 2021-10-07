Зеленський призначив послів у шести країнах

Дипломатка Оксана Драмарецька, зокрема, відтепер представлятиме Україну у чотирьох країнах Центральної Америки.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 жовтня, призначив надзвичайних і повноважних послів у Руанді, Панамі, Белізі, Гватемалі, Коста-Риці та Камеруні.

Відповідні укази №516/2021 - №521/2021 оприлюднено на сайті глави української держави.

Зазначається, що в Республіці Руанда Україну представлятиме Андрій Праведник, який за сумісництвом є надзвичайним і повноважним послом в Республіці Кенія.

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Тим часом Оксана Драмарецька, надзвичайна і повноважна пані посол в Мексиканських Сполучених Штатах, відтепер за сумісництвом очолюватиме дипмісію в Республіці Панама, Белізі, Коста-Риці та Республіці Гватемала.

Надзвичайним і повноважним послом в Республіці Камерун Зеленський призначив Валерія Кірдоду, який за сумісництвом представляє Україну у Федеративній Республіці Нігерія.

Тим часом група американських сенаторів закликає Джо Байдена вислати зі США 300 російських дипломатів.

Новини світу: американські сенатори закликали Байдена вислати з США 300 російських дипломатів

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