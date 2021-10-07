Зеленський призначив послів у шести країнах

Дипломатка Оксана Драмарецька, зокрема, відтепер представлятиме Україну у чотирьох країнах Центральної Америки.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 жовтня, призначив надзвичайних і повноважних послів у Руанді, Панамі, Белізі, Гватемалі, Коста-Риці та Камеруні.
Відповідні укази №516/2021 - №521/2021 оприлюднено на сайті глави української держави.
Зазначається, що в Республіці Руанда Україну представлятиме Андрій Праведник, який за сумісництвом є надзвичайним і повноважним послом в Республіці Кенія.
Тим часом Оксана Драмарецька, надзвичайна і повноважна пані посол в Мексиканських Сполучених Штатах, відтепер за сумісництвом очолюватиме дипмісію в Республіці Панама, Белізі, Коста-Риці та Республіці Гватемала.
Надзвичайним і повноважним послом в Республіці Камерун Зеленський призначив Валерія Кірдоду, який за сумісництвом представляє Україну у Федеративній Республіці Нігерія.
Тим часом група американських сенаторів закликає Джо Байдена вислати зі США 300 російських дипломатів.