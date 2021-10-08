У Торонто заявили про розлив нафти в озері Онтаріо

У Торонто заявили про розлив нафти в озері Онтаріо

Фахівці намагаються визначити джерело розливу.

У Канаді у четвер, 7 жовтня, в озері Онтаріо поблизу пляжу Шугар-Біч у Торонто зафіксували розлив нафти.

Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що розслідуванням інциденту вже займаються Пожежні служби Торонто. Фахівці досліджують територію і намагаються визначити джерело розливу.

У Центрі дикої природи Торонто заявили, що знають про ситуацію і готові надати експертів для допомоги постраждалій фауні.

While waking a dog today, I saw an oil sheen on the water coming from the large ship vessel @311Toronto pic.twitter.com/Bk5Icqg6CL — Mariana Hernandez (@Mariana_ArtsTO) October 7, 2021

Раніше у Каліфорнії почали очищати пляжі від одного з найбільш масштабних в історії американського штату розливів нафти. В океан витекли понад 572,8 літра важкої нафти компанії Amplify Energy, що призвело до загибелі місцевої фауни.

Новини світу: біля узбережжя Каліфорнії розлилася нафтова пляма

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