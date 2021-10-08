Народные приметы, обряды и обычаи 8 октября

Гром в октябре — к малоснежной, мягкой и короткой зиме.

8 октября верующие и церковь почтили память преподобной Ефросинии Александрийский, преподобного Сергея Радонежского, всей Руси чудотворца, святителя Ефросинии Суздальской, в миру Феодулии, преподобномученика Пафнутия Египтянина и с ним 546-ти мучеников.

Церковный праздник

Ефросинья Александрийская — христианская святая.

Ефросинья Александрийская была родом из Александрии Египетской и происходила из богатой семьи. В 18 лет отец решил отдать ее замуж. Они вместе поехали в монастырь просить благословения на брак от их духовного наставника, но увидев жизни ченцов, решила посвятить себя Богу. Вернувшись домой она начала поститься, и больше не занималась своей внешностью. После отъезда отца приняла постриг от монаха.

Народные традиции

Ранее в этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет. Этот день в народе называли "Капустник", ибо, по поверью, нашинкованную капуста должна долго и хорошо храниться.

Также считали, что снег в этот день выпадает за 40 дней до наступления холодов. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила — 21 ноября. Ранний снег — на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай, если сухой — лето будет погожее.

Что стоит сделать

В этот день выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первый лепешку надо было закопать еще теплым на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет урожая.

Что запрещено делать

любые хирургические вмешательства, пломбирование зубов;

завидовать.

Украинские народные приметы

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютой.

Запаслись белки большим запасом орехов — на голодную зиму.

Гром в октябре — малоснежной, мягкую и короткую зиму.

Читайте также:

Погода в Украине: заморозки и штормовой ветер - антициклон принес похолодание

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку