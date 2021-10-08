Народные приметы, обряды и обычаи 8 октября

Гром в октябре — к малоснежной, мягкой и короткой зиме.
8 октября верующие и церковь почтили память преподобной Ефросинии Александрийский, преподобного Сергея Радонежского, всей Руси чудотворца, святителя Ефросинии Суздальской, в миру Феодулии, преподобномученика Пафнутия Египтянина и с ним 546-ти мучеников.
Церковный праздник
Ефросинья Александрийская — христианская святая.
Ефросинья Александрийская была родом из Александрии Египетской и происходила из богатой семьи. В 18 лет отец решил отдать ее замуж. Они вместе поехали в монастырь просить благословения на брак от их духовного наставника, но увидев жизни ченцов, решила посвятить себя Богу. Вернувшись домой она начала поститься, и больше не занималась своей внешностью. После отъезда отца приняла постриг от монаха.
Народные традиции
Ранее в этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет. Этот день в народе называли "Капустник", ибо, по поверью, нашинкованную капуста должна долго и хорошо храниться.
Также считали, что снег в этот день выпадает за 40 дней до наступления холодов. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила — 21 ноября. Ранний снег — на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай, если сухой — лето будет погожее.
Что стоит сделать
В этот день выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первый лепешку надо было закопать еще теплым на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет урожая.
Что запрещено делать
- любые хирургические вмешательства, пломбирование зубов;
- завидовать.
Украинские народные приметы
- Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютой.
- Запаслись белки большим запасом орехов — на голодную зиму.
- Гром в октябре — малоснежной, мягкую и короткую зиму.
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