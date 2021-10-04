Таропрогноз на 4-10 октября: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют понять, что мы хотим дальше

Никто не знает, когда и кто придумал карты Таро, но уже в течение многих веков они захватывают людей красотой исполнения, метафоричностью изложения идей, которые в них заложены и возможностью чтения вероятного будущего. Помним, что карты Таро появились в эпоху Средневековья и Возрождения, поэтому на них значительное влияние имели и христианские ценности.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 4-10 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новостях, энтузиазме и шансах. Она рассказывает о желании уйти в новом направлении, определенных предложениях, волшебных поклонниках, честных людях, а иногда — инфантильном отношение к делам и проверке своих сил.

Сейчас настало время начать что-то новое, исследовать все возможности, которые открываются перед вами, получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а, возможно, речь идет о легкий флирт, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения под другим углом зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

Впереди — период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об исполнении желаний, эмоциональном удовлетворении, чувственности и тому подобное. Ваши мечты скоро станут реальность, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселую компанию и нетерпимость к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожными — слишком долго греться в лучах славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть порождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной — на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Страшный суд"

Эта карта указывает на увольнение, осуждение, внутренний конфликт, трансформацию и изменения. Она напоминает, что пора ответить за совершенное в прошлом, переоценить свои ценности, достичь цели и тому подобное.

Наступает время для того, чтобы найти истину. Сделайте выбор сами и не вините потом других в ваших проблемах. Избавьтесь от старых взглядов на жизнь, не являются правильными. Признайте, что взяли на себя слишком большую ответственность за счастье других людей.

Достаточно принимать решения на основе неприятных фактов, уничтожит все препятствия, время увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

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