Таропрогноз на октябрь: что карты нам предвещают

Карты Таро дают ответы на наши сокровенные вопросы.
Карты Таро — это одна из множества "лестниц", которая ведет в глубины души. Также Таро пробуждает интуицию — это мост между холодной рациональностью интеллекта и мирами мистических фантазий.
Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на октябрь 2021 от езотерикини Елены Кузьмич.
Таропрогноз любви на октябрь-2021
Карта месяца "Королева кубков"
Эта карта свидетельствует о сочувствии, мягкости, осознании чувств, образном мышлении, безграничной любви, доброте и понимании, гармонии чувств, работе с подавленными эмоциями, желании помочь тем, кому не везет, взгляд внутрь себя, мудрости, целительской силе.
Эта карта говорит, что сейчас или в ближайшем будущем на первый план выйдет потребность в эмоциональном смысле. Но сейчас у вас внутри есть силы, которые помогут понять чужие чувства, проявить сочувствие и бесконечно кого-то полюбить.
К вам сейчас тянутся люди, которым необходима поддержка. Также стоит задуматься над своими чувствами к другим людям. Возможно, именно они мешают увидеть истину суть вещей.
Вы скоро избавитесь от всех обид. Будьте терпимы к другим людям.
Таропрогноз на работу и карьеру на октябрь-2021
Карта месяца "Четверка пентаклей"
Эта карта говорит о последовательности, владении, контроле, упрямстве и застое. Возможно, именно сейчас вы не хотите сдвинуть с места и это мешает вам двигаться дальше. Поэтому нужно твердо верить в выбранный путь. Перестаньте ограничивать свое сознание и манипулировать материальными благами. Не стоит сопротивляться изменениям. Скупость и продажность тоже будут вам на пользу. Не будьте жадными и мелочными.
Эта карта говорит о наихудших качества материализма, ведь мы часто держимся за то, что у вас есть. А также мы не можем расстаться со старыми вещами, потому что для них нуждается наше эго. Определенное чувство бессилия провоцирует нас пытаться контролировать ситуацию. Однако сейчас нужно собраться с силами и начать организовывать и планировать свое будущее.
Будьте осторожны в вопросах манипулирования, осознайте, что ваши собственнические инстинкты вырастают из страха перед изменениями и эмоциональной уязвимости.
Таропрогноз на финансы на октябрь-2021
Карта месяца "Солнце"
Эта карта говорит о коммуникации, щедрости, счастьи, игре, творчестве, росте, избавлении от иллюзий, вере в себя, большие успехи и достижения, материальном счастье.
Пришло время проявить себя и осуществить свои мечты. Это положительная карта, которая символизирует вдохновение и показывает направление движения. Архетипически Солнце представляет собой смелость, энергичность, глубокое понимание и проникновение в суть событий. "Солнце" вдохновляет нас двигаться дальше. Вы чувствуете себя жизнерадостным, уверенным в себе и тому подобное.
Стоит ожидать периода радости и избавления от прошлых страхов и сомнений. Однако преувеличивайте свое счастье, чтобы не обжечься. Можно быть слишком восторженными своей славой, не увидеть проблемам других.
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