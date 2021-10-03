Таропрогноз на жовтень: що карти нам віщують

Карти Таро дають відповіді на наші потаємні запитання.

Карти Таро — це одна з величезної кількості "драбин", яка веде в глибини душі. Також Таро пробуджує інтуїцію — це міст поміж холодною раціональністю інтелекту і світами містичних фантазій.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на жовтень 2021 від езотерикині Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання на жовтень-2021

Карта місяця "Королева кубків"

Ця карта свідчить про співчуття, м'якість, усвідомлення почуттів, образне мислення, безмежну любов, доброту і розуміння, гармонію почуттів, роботу з пригніченими емоціями, бажання допомогти тим, кому не щастить, погляд всередину себе, мудрість, цілительську силу.

Ця карта розповідає, що зараз або у найближче майбутнє на перший план вийде потреба в емоційному розумінні. Але зараз у вас всередині є сили, які допоможуть зрозуміти чужі відчуття, проявити співчуття та безмежно когось полюбити.

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До вас нині тягнуться люди, яким необхідна підтримка. Також варто замислитися над своїми почуттями до інших людей. Можливо, саме вони заважають побачити істину суть речей.

Ви скоро позбудетесь від всіх образ. Будьте терпимі до інших людей.

Таропрогноз на роботу та кар’єру на жовтень-2021

Карта місяця "Четвірка пентаклів"

Ця карта каже про послідовність, володіння, контроль, впертість та застій. Можливо, саме зараз ви не бажаєте зрушити з місця і це заважає вам рухатися далі. Тому потрібно твердо вірити в обраний шлях. Перестаньте обмежувати свою свідомість та маніпулювати матеріальними благами. Не варто чинити опір змінам. Скупість та продажність теж будуть вам на користь. Не будьте жадібними та дріб'язковими.

Ця карта говорить про найгірші якості матеріалізму, адже ми часто тримаємося за те, що у вас є. А також ми не можемо розлучитися зі старими речами, бо них потребує наше его. Певне почуття безсилля провокує нас намагатися контролювати ситуацію. Проте зараз потрібно зібратися з силами і почати організовувати та планувати своє майбутнє.

Будьте обережними у питаннях маніпулювання, усвідомте, що ваші власницькі інстинкти виростають зі страху перед змінами та емоційної вразливості.

Таропрогноз на фінанси на жовтень-2021

Карта місяця "Сонце"

Ця карта говорить про комунікації, щедрість, щастя, гру, творчість, зростання, позбавлення від ілюзій, віру в себе, великі успіхи та досягнення, матеріальне щастя.

Настав час проявити себе та здійснити свої мрії. Це позитивна карта, яка символізує натхнення і показує напрямок руху. Архетипічно Сонце являє собою сміливість, енергійність, глибоке розуміння і проникнення в суть подій. "Сонце" надихає нас рухатися далі. Ви почуваєтеся життєрадісним, самовпевненим тощо.

Варто очікувати періоду радості та позбавлення від минулих страхів та сумнівів. Проте не перебільшуйте своє щастя, щоб не попектися. Можна бути занадто захопленими своєю славою, що не побачити проблем інших.

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