Задержание Саакашвили: политика в тюрьме наконец посетят адвокаты

Политика задержали несколько дней назад в Тбилиси.

Михаила Саакашвили, которого задержали 1 октября в Грузии, сегодня должны посетить адвокаты.

Об этом сообщила корреспондент ТСН Ирина Прокофьева, которая сейчас находится в Тбилиси.

Следует заметить, что в четырех уголовных производств, открытых против политика в Грузии, прибавилось еще одно: о незаконном пересечении границы. Как заявляет прокуратура: ему грозит не менее шести лет за решеткой.

Саакашвили прибыл на родину в прошлую пятницу: не был там восемь лет. В Тбилиси сначала отрицали его приезд. Впрочем, вечером того же дня заявили: политика задержали. Саакашвили приехал на местные выборы, в которых участвует его политическая сила. Результаты уже объявили: почти половину голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта". Впрочем, оппозиция обещает дать бой во втором туре, в котором должны выбрать мэров нескольких крупных городов.

Новости мира: Михеила Саакашвили должны посетить адвокаты

Между тем на задержание Саакашвили уже отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, Киев будет добиваться освобождения политика, ведь тот имеет украинский паспорт. "Все институты, в частности МИД, и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабмина, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься", — заявил он.

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