Задержание Саакашвили: политика в тюрьме наконец посетят адвокаты

Политика задержали несколько дней назад в Тбилиси.
Михаила Саакашвили, которого задержали 1 октября в Грузии, сегодня должны посетить адвокаты.
Об этом сообщила корреспондент ТСН Ирина Прокофьева, которая сейчас находится в Тбилиси.
Следует заметить, что в четырех уголовных производств, открытых против политика в Грузии, прибавилось еще одно: о незаконном пересечении границы. Как заявляет прокуратура: ему грозит не менее шести лет за решеткой.
Саакашвили прибыл на родину в прошлую пятницу: не был там восемь лет. В Тбилиси сначала отрицали его приезд. Впрочем, вечером того же дня заявили: политика задержали. Саакашвили приехал на местные выборы, в которых участвует его политическая сила. Результаты уже объявили: почти половину голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта". Впрочем, оппозиция обещает дать бой во втором туре, в котором должны выбрать мэров нескольких крупных городов.
Между тем на задержание Саакашвили уже отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, Киев будет добиваться освобождения политика, ведь тот имеет украинский паспорт. "Все институты, в частности МИД, и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабмина, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься", — заявил он.
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