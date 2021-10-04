Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 5 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 4 октября зафиксировано 4 821 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 114 человек, 1 116 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 092 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 16 214 человек;

методом ИФА — 2 525 человек;

экспресс-тестами — 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 460 010 человек;

выздоровели — 2 264 523 человека;

летальных исходов — 56 889;

проведено ПЦР-тестов — 12 966 892.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

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