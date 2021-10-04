Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 5 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 4 октября зафиксировано 4 821 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 114 человек, 1 116 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 092 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 16 214 человек;
- методом ИФА — 2 525 человек;
- экспресс-тестами — 11 848 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 460 010 человек;
- выздоровели — 2 264 523 человека;
- летальных исходов — 56 889;
- проведено ПЦР-тестов — 12 966 892.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.