Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 4 жовтня зафіксовано 4 821 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 114 людей, 1 116 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 092 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 214 осіб;

методом ІФА – 2 525 осіб;

експрестестами – 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 460 010 осіб;

одужало – 2 264 523 особи;

летальних випадків – 56 889;

проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

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