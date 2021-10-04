Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 5 тисяч.
В Україні станом на ранок 4 жовтня зафіксовано 4 821 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 114 людей, 1 116 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 092 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16 214 осіб;
- методом ІФА – 2 525 осіб;
- експрестестами – 11 848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 460 010 осіб;
- одужало – 2 264 523 особи;
- летальних випадків – 56 889;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
Коронавірус у Львові та області: детальна статистика на 4 жовтня