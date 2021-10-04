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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 жовтня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла майже на 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 4 жовтня зафіксовано 4 821 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 114 людей, 1 116 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 092 особи.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 16 214 осіб;
  • методом ІФА – 2 525 осіб;
  • експрестестами – 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 460 010 осіб;
  • одужало – 2 264 523 особи;
  • летальних випадків – 56 889;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

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