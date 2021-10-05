В России вспыхнула инфекционная больница: есть погибшие

Шесть пациентов удалось спасти.
В России в ночь на вторник, 5 октября, в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека.
Об этом со ссылкой на ГУ МЧС в Кировской области сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что шесть пациентов удалось спасти, в общем 36 человек — эвакуированы.
Огонь вспыхнул в палате пятого корпуса третьего отделения инфекционной больницы, расположенного на улице Ленина, 207. На месте происшествия работали 36 спасателей и 11 единиц техники.
Известно, что пожарно-спасательные подразделения уже ликвидировали возгорание. Пациентов пострадавшего корпуса направили в другие лечебные учреждения города.
Ранее в Белой Церкви вследствие пожара в больнице №1 погибла 74-летняя пациентка, которая находилась на лечении после инфаркта.