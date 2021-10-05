У Росії спалахнула інфекційна лікарня: є загиблі

Шістьох пацієнтів вдалося врятувати.
У Росії в ніч проти вівторка, 5 жовтня, внаслідок пожежі в інфекційній лікарні в Кірові загинули двоє людей.
Про це із посиланням на ГУ МНС у Кіровській області повідомляє "Интерфакс".
Зазначається, що шістьох пацієнтів вдалося врятувати, загалом 36 людей - евакуйовані.
Вогонь спалахнув у палаті п'ятого корпусу третього відділення інфекційної лікарні, розташованого на вулиці Леніна, 207. На місці події працювали 36 рятувальників та 11 одиниць техніки.
Відомо, що пожежно-рятувальні підрозділи вже ліквідували загоряння. Пацієнтів постраждалого корпусу направили до інших лікувальних закладів міста.
Раніше у Білій Церкві внаслідок пожежі в лікарні №1 загинула 74-річна пацієнтка, яка перебувала на лікуванні після інфаркту.