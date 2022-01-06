На мапі Google Maps помітили таємний "концтабір" КНДР

У "концтаборі" можуть утримуватися до 15 тисяч людей, зокрема політв'язні.

Користувач Мережі знайшов на мапі Google Maps північнокорейську в'язницю Кечхон, позначену як "концентраційний табір", офіційна назва якого "Kyo-hwa-so No. 1".

Про це із посиланням на Reddit повідомляє The Daily Star.

Зазначається, що людина, яка побажала залишитися анонімною, використала координати 9.7093329907824 та 125.92274176995426.

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"Можливо, це лише троль, який назвав її так на мапі, але я на 99% впевнений, що це правда. Нерідко можна почути про концентраційні табори в Північній Кореї", - заявив користувач.

У виданні зауважують, що в'язниця Кечхон розташована в гористій місцевості на північному боці річки Тедон приблизно за 100 км на північний схід від Пхеньяна, її довжина сягає близько 40-50 кілометрів, а ширина - близько 30 кілометрів.

У "концтаборі", також відомому як "Табір 14", утримуються близько 15 тисяч людей, більшість з яких є політичними в'язнями.

Google Maps

"Підприємства у "Таборі 14" включають гірничодобувну промисловість, виробництво одягу, сільське господарство та тваринництво, - йдеться у повідомленні. - Останнє, згідно зі звітом Комітету з прав людини у КНДР, дозволяло ув'язненим красти тваринну їжу і навіть перебирати тваринний послід у пошуках неперетравленого зерна".

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У 2006 році вдосконалена технологія Google Earth дозволила детально побачити супутникові знімки Корейського півострова та в'язниць у Мережі, зокрема збільшити зображення таборів для ув'язнених і навіть помітити паркан з колючого дроту, який оточує табір.

Колишні ув'язнені підтвердили ці маркування як паркани та пости охорони, що йдуть зовнішнім периметром таборів. В одному з інтерв'ю колишній в'язень Шин Дон Хек, який народився і провів у "Таборі 14" 23 роки, розповів про інцидент, який стався, коли йому було дев'ять

За його словами, поліцейські, які виконували ролі вчителів, обшукували дітей та виявили у кишені однієї з дівчат невелику кількість пшениці. Порушницю змусили стати на коліна і майже годину били по голові, доки вона не знепритомніла. Наступного дня дитина померла.

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