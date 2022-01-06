На карте Google Maps заметили тайный "концлагерь" КНДР

В "концлагере" могут содержаться до 15 тысяч человек, в том числе политзаключенные.

Пользователь Сети нашел на карте Google Maps северокорейскую тюрьму Кечхон, обозначенную как "концентрационный лагерь", официальное название которого "Kyo-hwa-so No. 1".

Об этом со ссылкой на Reddit сообщает The Daily Star.

Отмечается, что человек, пожелавший остаться анонимным, использовал координаты 9.7093329907824 и 125.92274176995426.

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"Возможно, это только тролль, который назвал ее так на карте, но я на 99% уверен, что это правда. Нередко можно услышать о концентрационных лагерях в Северной Корее", — заявил пользователь.

В издании отмечают, что тюрьма Кечхон расположена в гористой местности на северной стороне реки Тедон примерно в 100 км северо-восточнее Пхеньяна, ее длина достигает около 40-50 километров, а ширина – около 30 километров.

В "концлагере", также известном как "Лагерь 14", содержатся около 15 тысяч человек, большинство из которых являются политическими заключенными.

Google Maps

"Предприятия в "Лагере 14" включают горнодобывающую промышленность, производство одежды, сельское хозяйство и животноводство, — говорится в сообщении. — Последнее, согласно отчету Комитета по правам человека в КНДР, позволяло заключенным воровать животную пищу и даже перебирать животный помет в поисках непереваренного зерна".

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В 2006 году усовершенствованная технология Google Earth позволила подробно увидеть спутниковые снимки Корейского полуострова и тюрем в Сети, в частности увеличить изображения лагерей для заключенных и даже заметить забор из колючей проволоки, окружающий лагерь.

Бывшие заключенные подтвердили эти маркировки как заборы и посты охраны, идущие по внешнему периметру лагерей. В одном из интервью бывший узник Шин Дон Хек, родившийся и проведший в "Лагере 14" 23 года, рассказал об инциденте, который произошел, когда ему было девять.

По его словам, полицейские, выполнявшие роль учителей, обыскивали детей и обнаружили в кармане одной из девочек небольшое количество пшеницы. Нарушительницу заставили встать на колени и почти час били по голове, пока она не потеряла сознание. На следующий день ребенок скончался.

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