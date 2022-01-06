Жена Евгения Кошевого в бикини похвасталась стройной фигурой на островах

Супруги проводят зимний отпуск на Мальдивах.
Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой после насыщенных трудовых будней устроил себе и своей семье незабываемый отпуск в теплых краях.
Так, семья отправилась на зимний отдых поближе к солнцу – на острова. Об этом в сторис своей страницы в Instagram рассказала жена Кошевого Ксения. Она не стала уточнять, где именно они проводят отпуск. Но судя по сторис Кошевой, семья отдыхает на Мальдивах.
Там уже влюбленные успели полетать на маленьких самолетиках над океаном, насладиться местными флорой и фауной. И, конечно же, не обошлось без соблазнительных фотографий на фоне океана. Ксения запостила кадр, где в разноцветном бикини позирует в объятиях мужа. Избранница Кошевого продемонстрировала безупречную подтянутую фигуру. В свою очередь, Евгений позировал позади жены в черных шортах.
Поклонники признались, что пара Ксении и Евгения их очень вдохновляет и пожелали супругам удачного отпуска.
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