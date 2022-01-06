Жена Евгения Кошевого в бикини похвасталась стройной фигурой на островах

Супруги проводят зимний отпуск на Мальдивах.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой после насыщенных трудовых будней устроил себе и своей семье незабываемый отпуск в теплых краях.

Так, семья отправилась на зимний отдых поближе к солнцу – на острова. Об этом в сторис своей страницы в Instagram рассказала жена Кошевого Ксения. Она не стала уточнять, где именно они проводят отпуск. Но судя по сторис Кошевой, семья отдыхает на Мальдивах.

instagram.com/yalta_k

instagram.com/yalta_k

Там уже влюбленные успели полетать на маленьких самолетиках над океаном, насладиться местными флорой и фауной. И, конечно же, не обошлось без соблазнительных фотографий на фоне океана. Ксения запостила кадр, где в разноцветном бикини позирует в объятиях мужа. Избранница Кошевого продемонстрировала безупречную подтянутую фигуру. В свою очередь, Евгений позировал позади жены в черных шортах.

instagram.com/yalta_k

instagram.com/yalta_k

Поклонники признались, что пара Ксении и Евгения их очень вдохновляет и пожелали супругам удачного отпуска.

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