В ОБСЕ отреагировали на беспорядки в Казахстане

В ОБСЕ отреагировали на беспорядки в Казахстане

Глава организации предостерегает от насилия.

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к прекращению насилия в Казахстане.

Такое заявление появилось на официальном сайте ОБСЕ.

Рау выступил за мирное восстановление правопорядка и обеспечение гражданских свобод.

"Внимательно слежу за последними событиями в Казахстане. Я твердо убежден, что насилие никогда не является ответом для ослабления такой напряженности. Именно поэтому я призываю к мирному возвращению к порядку и уважению к демократическим процессам. Права и свободы, включая свободу собраний и выражение взглядов", должны быть защищены", — заявил действующий глава ОБСЕ.

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Он добавил, что деэскалация ситуации и вовлечение всех сторон в диалог "являются важнейшими инструментами обеспечения стабильности в стране" и выразил готовность помочь Казахстану на пути к политическим реформам.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Что сейчас происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.