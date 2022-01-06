В Казахстане массово недоступны сайты СМИ

Просмотр новостных сайтов местных СМИ пока невозможен.

Сайты СМИ Казахстана по состоянию на 06:30 по местному времени четверга, 6 января, остаются недоступными из-за границы.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Так, сейчас просмотреть сайты новостных медиа Khabar 24, NUR.KZ, Tengrinews.kz и прочих невозможно. Telegram-каналы соответствующих средств массовой информации также молчат уже несколько часов.

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

Как пишет "Интерфакс", в столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алматы в ночь на четверг снова выключили Интернет, а телефонная связь работает с перебоями.

Казахстанцы, находящиеся за границей, рассказывают, что не могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и онлайн-мессенджерам.

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По словам жителей страны, ряд местных телеканалов также прекратили вещание на территории Казахстана.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Что сейчас происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.

Протесты в Казахстане: правительство в отставке, а в Алматы захвачены аэропорт и админздания | Новости мира

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