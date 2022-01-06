В Казахстане массово недоступны сайты СМИ

Просмотр новостных сайтов местных СМИ пока невозможен.
Сайты СМИ Казахстана по состоянию на 06:30 по местному времени четверга, 6 января, остаются недоступными из-за границы.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Так, сейчас просмотреть сайты новостных медиа Khabar 24, NUR.KZ, Tengrinews.kz и прочих невозможно. Telegram-каналы соответствующих средств массовой информации также молчат уже несколько часов.
Как пишет "Интерфакс", в столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алматы в ночь на четверг снова выключили Интернет, а телефонная связь работает с перебоями.
Казахстанцы, находящиеся за границей, рассказывают, что не могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и онлайн-мессенджерам.
По словам жителей страны, ряд местных телеканалов также прекратили вещание на территории Казахстана.
Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.
Что сейчас происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.
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