В Казахстане на фоне протестов отключили Интернет по всей стране

В Казахстане на фоне протестов отключили Интернет по всей стране

Некоторые сайты СМИ временно приостановили работу.

Оператор "Казахтелеком" отключил Интернет по всему Казахстану.

Об этом сообщает сервис GlobalCheck.

Как пишет Informburo.kz, в Казахстане не работают основные СМИ и сайты государственных органов. Пропадает и телефонная связь. Ее нет в Нур-Султане и Алматы.

Издание "Sputnik Казахстан" сообщило о временной остановке работы своего сайта из-за отсутствия Интернета.

Как сообщает Orda.kz, телеканал КТК приостановил своё вещание.

"Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. Руководством было принято решение об эвакуации сотрудников телеканала. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала", – сообщил шеф-редактор дирекции информационных программ канала Алексей Рыблов.

Некоторые сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz,

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

Читайте также: