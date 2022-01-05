У Казахстані на тлі протестів відключили Інтернет у всій країні

У Казахстані на тлі протестів відключили Інтернет у всій країні

Деякі сайти ЗМІ тимчасово призупинили роботу.

Оператор Казахтелеком відключив Інтернет у всьому Казахстані.

Про це повідомляє сервіс GlobalCheck.

Як пише Informburo.kz, у Казахстані не працюють основні ЗМІ та сайти державних органів. Пропадає і телефонний зв'язок. Його немає в Нур-Султані та Алмати.

Видання "Sputnik Казахстан" повідомило про тимчасову зупинку роботи свого сайту через відсутність Інтернету.

Як повідомляє Orda.kz, телеканал КТК призупинив своє мовлення.

"Нам надійшов сигнал від охорони, що будівля буде знеструмлена, відповідно нам потрібно евакуюватися, інакше ми не зможемо вийти. Керівництвом було ухвалене рішення про евакуацію співробітників телеканалу. Після того, як усі залишили будівлю, телецентр був знеструмлений і перервано мовлення телеканалу", – повідомив шеф-редактор дирекції інформаційних програм каналу Олексій Риблов.

Деякі сайти казахських ЗМІ тимчасово недоступні з-за кордону на тлі акцій протесту в країні. Зокрема, не вдається зайти на сторінки порталів zakon.kz, tengrinews.kz та vlast.kz ,

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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